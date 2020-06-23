Это особый знак для медицинских сотрудников – Тимур Лесбеков о награждении медалью «Халық алғысы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в рамках онлайн-форума «Biz Birgemiz» прошла торжественная церемония вручения медали «Халық алғысы» всем тем, кто отважно трудился в период пандемии. Среди отличившихся - заведующий отделением кардиохирургии Национального научного кардиохирургического центра Тимур Лесбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работая 15 лет в кардиохирургии, мне довелось увидеть много добра, счастливых моментов, но, к сожалению, и много печальных моментов. Однако то, что сегодня нам приходится видеть, то, что нам сегодня приходится чувствовать в условиях этой ужасной пандемии, оставит неизгладимый свет на всю жизнь. К сожалению, особенностью этого коронавируса является то, что он поражает наших детей, родителей. И этот ужас передается населению. Сегодня утром, к сожалению, мне довелось установить систему поддержания жизни моему коллеге. Это страшно. Поверьте, это страшно не потому что приходится быть на работе. Не потому что мы не видим семьи. А потому что этот вирус не знает границ. К счастью, нам не приходилось выбирать между безнадежными и перспективными. Мы занимаемся всеми», - рассказал врач.

По его словам, в борьбе с коронавирусом мы приобрели знания, оборудования и все необходимое, а самое главное для победы с ней есть возможности.

«Но труда только врачей недостаточно. Население должно объединиться. Долг каждого человека – бороться с коронавирусом. Только так мы можем его победить. Принимая эту награду, я искренне благодарен за то, что имею счастье защищать своих граждан. Но я убежден, что это особая награда, особый знак для медицинских работников. Берегите себя», - заключил заведующий отделением кардиохирургии Национального научного кардиохирургического центра Тимур Лесбеков.

Напомним, сегодня медалью «Халық алғысы» по разным направлениям были награждены 343 граждан.