Это очередной шаг нашей страны в деле восстановления исторической справедливости - Даурен Абаев о создании Госкомиссии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Президент К.К.Токаев в своем обращении объявил о создании Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Это очередной шаг нашей страны в деле восстановления исторической справедливости, заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев на своей странице в Facebook.

«Репрессии тех лет - это незаживающая рана на теле нашей истории, - пишет Даурен Абаев. - Массовость, закрытость, секретность процессов, к сожалению, оставили много белых пятен. Не все безвинно репрессированные реабилитированы. По нашим данным на сегодняшний день есть потребность в рассмотрении почти 6 тысяч дел.

Мы должны реабилитировать и тех, кто боролся за права нашего народа. К примеру, участников народных восстаний в 1910-1930-хх гг. Так, из 500 участников Батпаккаринского восстания 1929 года реабилитированы только 3 человека.

Историю не изменить, поломанные судьбы не восстановить, жизни людей не вернуть, но наш долг перед их потомками, перед будущими поколениями казахстанцев – сохранить светлую память о невинно осужденных».

Даурен Абаев отметил, что миссия вновь созданного органа – организовать системную работу в целях полной политической и юридической реабилитации жертв политических репрессий. Кроме того, он назвал задачи, которые Президент поставил перед Комиссией, и в рамках которых будет вестись работа, это:

1. Выработка предложений в законодательство о реабилитации жертв массовых политических репрессий.

2. Утверждение категорий лиц, приравниваемых к жертвам массовых политических репрессий и подлежащих политической реабилитации.

3.Выработка рекомендаций по увековечению памяти реабилитированных, розыску и содержанию в надлежащем порядке мест их захоронения.

4. Рассмотрение заявлений и жалоб по вопросам восстановления прав реабилитированных.

По его словам, перечисленные задачи четко очерчивают контур работы Госкомиссии. Об ее ходе общественность будет регулярно информироваться.