Это обеспечит плавный переход от учебы к работе – эксперт о повышении оплаты труда молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как известно, на заседании Мажилиса Глава государства поручил увеличить оплату труда молодежи. По мнению научного сотрудника Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Айданы Акесиной, эта мера позволит обеспечить плавный переход молодежи от учебы к работе, что является одним из самых актуальных вопросов социально-экономической политики. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем выступлении на заседании Мажилиса Президент страны Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на реформы в молодежной политике, а также затронул проблемы молодежи категории NEET. Следует отметить, что устойчивый демографический рост населения, миграционные процессы и урбанизация за годы независимости значительно повлияли на социально-демографический портрет и структуру населения страны. Молодежь в Казахстане является наибольшей социально-возрастной группой и составляет около 43% населения Казахстана, а средний возраст казахстанца – 32 года. При этом, согласно данным социологических исследований, численность молодежи в южных регионах преобладает над северными. В трех южных регионах страны проживает 33,3 % всей молодежи в стране: в Туркестанской области 12,4 %, в Алматы 10,5 % и Алматинской области 10,4 %. Эти данные сигнализируют об особой нагрузке на рынок труда и инфраструктуру областей», - отметила эксперт.

По мнению научного сотрудника КИСИ, несмотря на проводимую социально-экономическую поддержку молодежи посредством государственных программ в области предпринимательства, занятости, инициативы о предоставлении льготного жилья, адресная помощь и поддержка доходила не до каждого.

«Отдельные тенденции, такие как рост категории молодежи NEET, в последние годы приковывали пристальное внимание экспертов. В Казахстане это показатель составляет 7,6%, тогда как в развитых странах варьируется на уровне 3%. В 2019 году Глава государства поставил задачу - принять эффективные меры по сокращению молодежи категории NEET минимум на 1 % в год и достичь показателя 6 % в 2021 году, однако пандемия и глобальный спад экономики оказали значительное негативное влияние на рынок труда и перспективы молодежи. Тем не менее, 5 января 2021 года Мажилисом Парламента РК принят в работу проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной молодежной политики». В рамках данного законопроекта предусмотрено законодательное закрепление понятия «молодежи категории NEET». Также предполагается наделение уполномоченного органа по труду компетенцией по содействию трудоустройства молодежи категории NEET. Дополнительно Президент поручил Правительству рассмотреть возможность увеличения продолжительности участия и размера оплаты труда по проектам «Молодежная практика» и «Первое рабочее место», а также создать условия для реализации деловых инициатив молодежи и уязвимых категорий населения. Правительству было поручено проработать возможность увеличения гранта на предпринимательские цели в два раза до 400 МРП. Эти меры позволят обеспечить плавный переход молодежи от учебы к работе, что является одним из самых актуальных вопросов социально-экономической политики», -считает Айдана Акесина.