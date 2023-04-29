Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Это не только призвание, а образ жизни – старший фельдшер о работе скорой помощи Совминки

    29 Апреля 2023, 19:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Каждый день сотни тысяч людей по всему миру нуждаются в медицинской помощи, и слаженная работа бригады «неотложки» играет здесь главную роль. Сотрудники СМП гордятся тем, что являются представителями благородной профессии. Для них быть сотрудником «скорой» – это не только работа, это образ жизни: стрессоустойчивость, умение быстро принимать решения в экстремальных условиях и справляться с эмоциональными нагрузками. В честь Дня работника СМП корреспондент МИА «Казинформ» решил узнать об особенностях профессии у старшего фельдшера отделения скорой неотложной медицинской помощи АО «Центральная клиническая больница». (Совминка) Айман Абикенова.

    Отделение скорой помощи в алматинской Совминке одно из старейших. Здесь числятся 31 сотрудник, все они профессионалы своего дела, начиная с диспетчера и заканчивая водителем. Многие из них работают здесь по 15, 20 лет - это Улан Турсунбаев, Сергей Баталин, Бахытжан Тыныбаев, Кайсар Дауен, Назгуль Мырзалы, Каламкас Малибекова, Марияш Дарибаева. Дольше всех трудятся медработники Гульмира Елекенова, Айжан Бекбосынова – 27 и 29 лет соответственно, а также фельдшер Тогжан Джолдасбекова - в этом году она отмечает юбилей – 30 лет в ЦКБ.

    Наша героиня Айман Абикенова работает в Совминке с 2010 года. Ее карьера началась в 1994 году после окончания Республиканского медицинского училища в городской станции скорой помощи подстанции №7. По ее словам, самые главные качества, которыми должны обладать сотрудники неотложной помощи – это быстрая реакция, решительность, ответственность, чуткость и, конечно, профессионализм.

    – Работники СМП приезжают порой к тяжелым больным и от их диагноза и манипуляций зависит жизнь человека. Мы работаем командой, это очень важно в скорой: диспетчеру - правильно принять информацию, водителю - быстро довезти, врачу - поставить диагноз, фельдшеру и медсестре - провести манипуляции. У нас в отделении очень хорошо налажена система наставничества. Мы, как опытные специалисты щедро делимся своим умением с новичками, и те быстро адаптируются.

    – Почему Вы выбрали эту профессию?

    – Потому что мне, в первую очередь, хочется помогать людям. Все пациенты мне как родные. Медицина - моя детская мечта. Мама страдает артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца. Это подтолкнуло меня пойти в медицину, оказать помощь, в первую очередь, родным, и конечно же, знать как оказать неотложную помощь при экстренных ситуациях.

    – Мы знаем, что работа службы скорой помощи очень непростая. С какими трудностями сталкиваетесь?

    – Есть разные сложности, к примеру, зачастую автолюбители не пропускают скорую помощь на дорогах, шлагбаумы не реагируют на сигналы экстренной помощи. Часто можно заблудиться из-за того, что подъезды не подписаны, а номера квартир не указаны нигде, возникают трудности при плохой освещенности домов и подъездов. Также сложно попасть в некоторые дворы из-за припаркованных авто, название улиц отсутствует в некоторых местах. Новые районы еще не внесены в карту города, поэтому по специальному приложению невозможно найти.

    – С какими жалобами чаще всего обращаются пациенты?

    – Чаще всего с болями в сердце, травме, неврологическими симптомами, болями в животе, при различных отравлениях, аллергических реакциях.

    – Помните ли Вы самый первый вызов в Вашей карьере? Какие эмоции испытали?

    – Помню свой первый вызов: мы выезжали в школу из-за того, что 12-летний мальчик порезал руку. Ему была оказана помощь. Но, тогда я переживала, было очень волнительно. Все-таки первый вызов и еще школа, общественное место, к тому же много людей. Самое интересное – тогда все одноклассники мальчика очень волновались, хотя на самом деле рана была незначительная. Все они хотели сопровождать его в стационар, но я уговорила их остаться, успокоила.

    – Какой совет можете дать молодым специалистам?

    - Тем, кто выбрал профессию фельдшера, медицину – ответственно отнестись к профессии, быть внимательным и чутким, мобильным, идти в ногу с новшествами в медицине. Много учиться и развиваться.


    – Что для Вас быть медицинским работником? Это призвание?

    – Для меня фельдшер – это не только призвание, но и образ жизни. Горжусь своим выбором!

    - Спасибо за интервью!

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Здравоохранение Здоровье Медицина
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 900 млн тенге задолжали больницы бизнесменам в Атырауской области
    Дни открытых дверей пройдут в столичных поликлиниках
    53 казахстанца заболели коронавирусом
    Гульнара Кулкаева назначена руководителем Национального центра развития здравоохранения
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    5 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    Новости партнеров