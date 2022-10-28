«Это не решит проблему»: эксперт о предложении Минздрава запретить вейпы

Председатель Совета директоров АО «Медицинский университет Астана», профессор, член-корреспондент НАН РК Толебай Рахыпбеков прокомментировал идею Минздрава и общественников.

- Толебай Косиябекович, недавно на площадке Минздрава прошли общественные обсуждения результатов анализа регуляторного воздействия нормы по полному запрету оборота вейпов. Речь шла о проблеме засилья вейпов среди школьников. Как вы думаете, к чему приведет подобный запрет?

- История отвечает нам на вопрос: что дает запрет, и к каким результатам он приводит. «Сухой закон» в США начала XX века и антиалкогольная кампания в СССР, имели плачевные последствия. Эти меры не привели к уменьшению потребления спиртного, напротив, из-за отсутствия алкоголя люди начали массово изготавливать самогон, травиться суррогатами. Запрет привел к расцвету «черного рынка», а для здоровья населения ничего хорошего он не дал: заболеваемость и смертность возросли. Из современных примеров запретов можно упомянуть Финляндию, где в стремлении снизить доступность алкоголя власти доэкспериментировались до того, что самая маленькая бутылка любого спиртного в стране стоит не менее 200 евро. В результате финны сейчас массово изготавливают самогон, покупают контрафактный и контрабандный алкоголь.

Возьмем другой пример: в Казахстане полностью запрещены наркотики. Помогло ли это снизить уровень наркозависимости? 7–10 лет назад полиция находила схроны наркотического зелья по 500 – 800 граммов, а недавно, я узнал из новостей, был выявлен схрон синтетических наркотиков на 18 кг. Подпольная торговля этой гадостью процветает.

Поймите правильно: я не призываю разрешить наркотики, разрешить все. Но в вопросах регулирования любой вредной продукции нужен разумный баланс. В частности, при повальной моде на вейпы среди подростков, запрет никак не решит проблемы.

- Вы в рамках общественной деятельности занимаетесь профилактикой здорового образа жизни среди молодежи. Скажите, реально ли отучить подростков от «одноразок» сейчас?

- Отучить реально, но не запретами. Необходима профилактика, тщательная информационная работа. Нужно доносить мысль, что вейпы (как и сигареты, и алкоголь) – это не модно. Мы ведем долгосрочный проект «Школа, укрепляющая здоровье» в двух регионах, пропагандируя среди молодежи здоровый образ жизни. Наша цель – прививать привычки здорового образа жизни с самого детства. Мы убеждаем ребят, что «круто» не дышать паром вейпа или дымом сигареты, а заниматься спортом, быть сильным, как наши знаменитые спортсмены.

Важна и работа с рынком: следует сделать так, чтобы у детей вообще не было доступа к товарам, предназначенным для взрослых – будь то сигареты, вейпы, алкоголь, энергетические напитки. Почему у нас допускают продажу детям вейпов? Необходимо четко отрегулировать рынок – регламентами, штрафами, строгим контролем, сделать так, чтобы магазин, продавший вейп или сигарету школьнику, больше не работал. Помнится, лет 10-15 назад обсуждалась проблема бесконтрольной продажи сигарет школьникам, но почему-то в стране тогда не запретили сигареты. Зато магазины за продажу табака несовершеннолетним начали наказывать так, что проблема решилась достаточно быстро.

- Как вы думаете, может ли сама власть решить проблему «вейповой моды» среди подростков? Или все-таки госорганам в этом вопросе нужно объединиться с бизнесом и общественными организациями?

- Проблема должна решаться совместными усилиями: со стороны государства - это строгий контроль за рынком и адекватное регулирование, чтобы не допускать продаж «взрослой» продукции детям, а со стороны бизнеса – стремление искоренить данную практику изнутри. Важно понимание, на какой основе мы действуем – тотальных запретов или гибкого регулирования ради снижения вреда. Запреты провоцируют подпольную торговлю, то есть работают против здоровья населения. Что же касается роли общественных организаций, то они могли бы взять на себя массовую и повсеместную пропаганду здоровых привычек: спорта, заботы о своем здоровье, подражания знаменитым спортсменам.

- А где, на ваш взгляд, проходит тонкая грань между запретом и регулированием, когда это касается никотиновой продукции?

- Баланс определяется результатом. Ключевая цель – снижение потребления вредной продукции. Оптимально следовать Концепции снижения вреда – стремиться не запрещать что-либо, а максимально снизить вред. При курении главную угрозу несут смолы табачного дыма, а в бездымной продукции, дыма нет, нет и смол, то есть, по степени вреда они менее опасны, чем сигареты. Я бы рекомендовал присмотреться к опыту «точечного» повышения цен на наиболее вредную продукцию – на те же сигареты, чтобы стимулировать взрослых курильщиков переходить на менее вредные электронные альтернативы без горения и дыма. С алкоголем надо ценами и другими мерами стимулировать потребителя приобретать менее крепкий алкоголь: не водку, а вино, например. Так же – и с сахаросодержащей продукцией. При этом главное – системная и повсеместная пропаганда здорового образа жизни.