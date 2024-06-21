Это не профессия, а призвание: следователь по делу Бишимбаева о своей работе

В преддверии празднования Дня полиции старший следователь столичного департамента полиции Алима Жамалиева, которая вела нашумевшее дело Куандыка Бишимбаева, рассказала о работе в правоохранительных органах эксклюзивно для программы «Новое время» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

Алима Жамалиева отдала полжизни правоохранительным органам, сумела построить хорошую карьеру, дослужилась до старшего следователя по особо важным делам и имеет звание подполковника. Начальство её ценит, коллеги уважают. Она говорит, что в профессию пришла добровольно, под влиянием желания помогать людям.

- Следователь - это не просто профессия, а призвание. Мы помогаем людям. Наш отдел занимается преступлениями против личности, в том числе сексуальными преступлениями в отношении детей и женщин. При расследовании таких особо тяжких дел важно не пропускать их через себя. Следователь должен быть беспристрастным, но при этом важно наладить контакт с потерпевшими, - объясняет Алима Жамалиева.

В полицию Алима Жамалиева пришла сразу после учёбы. Приказом руководства столичного департамента её направили в следственные органы. Даже спустя 18 лет службы она помнит своё первое дело.

- Начальник отдела дал мне уголовное дело, я очень паниковала. К счастью, рядом был хороший наставник, который помогал мне. По ходу дела я училась вносить постановления и допрашивать. Было сложно, но я завершила дело и направила его в суд, - вспоминает она.

Сегодня у неё за плечами десятки уголовных дел по особо тяжким преступлениям. Аналитический склад ума и женская интуиция помогают ей замечать любые мелочи, которые впоследствии становятся неоспоримыми доказательствами в виновности подозреваемых. Так было и по делу Куандыка Бишимбаева.

- Его психологический портрет вы наблюдали в суде. Так же он вёл себя и в ходе расследования. Мной были назначены более 20 экспертиз, изъяты видеозаписи с камер наблюдения, которые мы тщательно изучили. Конечно, переживаешь за каждое дело, даже когда оно уходит в суд, потому что ты изначально его расследовал, - говорит следователь.

Следствие стало для Алимы Жамалиевой делом всей её жизни. Её работа состоит из выездов на места преступлений, допросов свидетелей и сбора улик. Положительная оценка её работы — это обвинительный приговор по делу, которое она скрупулёзно расследовала и собрала доказательства.