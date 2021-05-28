Это не панацея – Асхат Аймагамбетов о штрафах директоров школ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поделился мнением о наказаниях за нарушения для директоров школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается штрафов. Это не панацея. Штрафы можно дифференцировать. Считаю, что многие организации приходят и начинают штрафовать первых руководителей школ, и здесь надо подходить объективно», - сказал Асхат Аймагамбетов на отчетной встрече с населением.

По его словам, этот вопрос нужно отрегулировать.

«Одно дело, когда штрафуют за то, что человек на самом деле имел возможность все это отрегулировать и это зависит от его организационных способностей или действия и бездействия. Другое дело, если его штрафуют из-за того, что он не имел влияния - не выделено было финансов, либо вообще от него этот вопрос не зависит», - отметил министр.

«Сейчас министерство занимается этой проблемой. Мы хотим в том числе оградить наших коллег от необъективных такого рода решений», - заключил А. Аймагамбетов.

Сегодня министр заявил об увеличении доли обладателей «Алтын белгі», выбирающих педагогические специальности.

«С 60 до 90 баллов в среднем вырос средний балл поступающих на педагогические специальности. То есть, это говорит о том, что благодаря этим реформам буквально за полтора-два года уже наметился такой тренд, что самые сильные выпускники начинают выбирать эту профессию. И об этом говорит также рост доли «Алтын белгі», которые выбирают эту специальность», - отметил глава МОН.