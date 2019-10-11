Это не имеет никакого основания под собой - Нурсултан Назарбаев о так называемом «двоевластии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев прокомментировал слухи по поводу так называемого «двоевластия» в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я слышу это все, читаю. Это, как говорят, «от лукавого». Сплетни специально запускаются людьми, которые не хотят стабильности в Казахстане. Хотят, чтобы здесь драка была, двоевластие. Наши беглые воры-предатели Родины запускают оттуда такую информацию, чтобы спокойную жизнь народа нарушить. Это не имеет никакого основания под собой, поскольку Казахстан является унитарным государством, с президентской формой правления», - сказал Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Хабар».

По его словам, такой формат власти во Франции, в России и в США.

«То есть Касым-Жомарт Токаев избран всенародно, он является Президентом. Что касается меня, вам тоже известно: согласно Закону, я являюсь Председателем Совета безопасности. Да, этот орган решает вопросы внутренней и внешней политики, согласовываются кадры. Но это коллегиальный орган, я Председатель. А там членами являются все руководители в стране, где мы коллективно решаем, чтобы не допустить ошибок», - отметил Елбасы.

Н. Назарбаев также рассказал о своей нынешней работе.

«Мой статус тоже определен конституционным законом – Елбасы. Моя задача – во-первых, обеспечить работу Совбеза, руководство политической партией «Nur Otan», АНК. Кроме этого, многие международные органы, в создании которых я принимал участие, предложили мне стать почетным Председателем этих органов. То есть работы хватает», - заключил Первый Президент РК.