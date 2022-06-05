Это мое первое голосование – алматинец поделился впечатлениями

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аслану Койбагару 18 лет. Это первое голосование в его жизни. На избирательный участок референдума № 28 он пришел сегодня один, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я в первый раз в жизни проголосовал. Первое участие в выборах - это как получение паспорта - помогает почувствовать свою значимость и принадлежность к большому обществу. Это очень волнительно, потому что гражданин осознает, что его голос внесет определенную лепту в дальнейшую историю страны», - сказал Аслан Койбагар.

На избирательном участке №28 для голосования зарегистрированы 2336 человек.

«Количество алматинцев, принимающих участие в голосовании с 7 утра, нарастает. Многие приходят семьями, с детьми. На нашем участке работают семь наблюдателей. Мы строго следим за всеми избирательными нормами. Никаких нарушений на этот час не зарегистрировано», - сообщил председатель избирательного участка № 28 Асет Нургазы.

В Алматы работают 574 избирательных участка. Право голоса имеют более 1,1 млн жителей города.