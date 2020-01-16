Это международная практика – глава МИОР о запрете непривитым детям посещать детсады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев поделился мнением касательно вводимого запрета на посещение детсадов непривитыми детьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это радикальное решение, и это мы тоже уже обсуждали. Но мы оказались в не менее радикальной ситуации. Только в прошлом году зарегистрировано более 13 тысяч случаев заболевания корью. Из них 70% - это дети. В этом году таких фактов уже более 300. А в подавляющем большинстве основной причиной является отсутствие прививки. И как государство должно в таком случае реагировать?» - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог».

Он привел аналогичные примеры из международной практики.

«Допустим, в Италии стоит запрет на посещение школ и детсадов детям без прививок. А родителям грозит штраф до 500 евро. В Германии для родителей, которые отказываются прививать своих детей, предусмотрен уже более серьезный штраф – тысяча евро. А детям может быть запрещено посещать школы. И к такой практике идут многие страны. Тут надо понимать еще один важный момент: отказом от прививок люди подвергают опасности не только своих детей, но и все общество. Ведь снижается общий уровень так называемого коллективного иммунитета, что угрожает младенцам, тем, у кого есть определенные проблемы со здоровьем, и многим другим. Поэтому, если родители считают себя социально ответственными гражданами, то должны добровольно прививать своих детей», - подчеркнул министр.

Вместе с тем, глава ведомства не отрицает возможных проявлений в виде побочных эффектов. Но Д. Абаев также отметил, что таких случаев очень мало и дал советы по их профилактике.

«К сожалению, побочные эффекты в виде осложнений могут быть. Насколько я знаю, в среднем, как говорят эксперты, таких случаев один на сто тысяч привитых. И рисков от неудачной вакцинации куда меньше, чем от той же кори. Поэтому единичные случаи не должны стать причиной отказа от вакцинации. Но единичные случаи должны стать дополнительным аргументом, чтобы более ответственно подойти к вопросу обследования и мониторинга состояния здоровья ребенка перед тем, как будет ребенок привит», - заключил министр.