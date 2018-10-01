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Это легкая форма туберкулеза - фтизиатры Актобе о заболевшем школьнике

17 Октября 2018 17:03 113
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Это легкая форма туберкулеза - фтизиатры Актобе о заболевшем школьнике

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ  - О состоянии школьника, заболевшего туберкулезом, рассказали врачи в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций. По словам врачей, ребенок заболел несложной формой болезни, передает корреспондент МИА  «Казинформ». 

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Как известно, после обнаружения туберкулеза у ученика средней школы в учебном заведении была проведена дезинфекция, всех кто, контактировал с ребенком, проверили на туберкулез.

Сейчас четвероклассник получает лечение. Данная форма туберкулеза не опасна для окружающих, отметили фтизиатры.

«Ребенок получает лечение, его состояние стабильное. Он заболел легкой формой туберкулеза, которая не опасна для детей и взрослых. Проведение реакции на Манту у школьников - это плановая работа. Сейчас во всех больницах есть фтизиатры. Если у ребенка обнаружат реакцию Манту выше нормы, проводится дополнительное обследование», - говорит главврач противотуберкулезного диспансера Ерлан Татимов.

 

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, Здравоохранение,
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Автор:

Самал Ендибаева

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