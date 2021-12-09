Это «хайп» - Даурен Абаев о вопросах по зарплате министрам и акимам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев высказал свое мнение по поводу вопросов, адресованных министрам и акимам касательно размера их заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время ни одна пресс-конференция с участием чиновников не обходится без вопроса «А сколько вы получаете и сколько тратите на продовольствие?» Согласитесь, ответы многих в условиях не самой лучшей экономической ситуации опять же вызывают достаточно много негатива среди населения. Как вы можете это прокомментировать?», - спросил ведущий в ходе программы «Открытый диалог».

«Я скажу, что это «хайп». Я понимаю, когда критикуют коррупционные правонарушения, превышение должностных полномочий, неэтичные поведения госслужащих. Здесь правильно все поддерживается. Но, честно говоря, мне кажется, выглядит смешно, когда журналист спрашивает о зарплате министра или акима с таким выражением лица, словно он проводит «выдающееся журналистское расследование». А своим коллегам из Правительства и акиматов я бы посоветовал не краснеть, не заикаться, а спокойно и честно говорить о заработной плате», - подчеркнул Даурен Абаев, комментируя данный вопрос.







