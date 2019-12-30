Это фикция – Роман Скляр рассказал о попытках авиакомпаний получить эксплуатанта после ребрендинга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра Роман Скляр рассказал о попытках авиакомпаний заново получить свидетельство эксплуатанта после ребрендинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государственные инспекторы, которые работали в Комитете гражданской авиации, приостанавливали деятельность авиакомпаний. Однако бывали случаи, когда компании, проведя ребрендинг, изменив БИН, с тем же составом и с теми же самолетами заново пытались получить свидетельство эксплуатанта. И тогда, как руководство министерства, мы заново приостанавливали эти свидетельства, потому что это чистая фикция», - сказал Роман Скляр в кулуарах Правительства.

По его словам, все виновные понесут ответственность.

«Поэтому каждый, кто в той или иной степени причастен к этой ситуации, понесет ответственность. Представители Комитета гражданской авиации в том числе, если такое выяснится. Хочу вас заверить, что никто никого не будет прикрывать. Все данные, которые мы получим в результате расследования, будут опубликованы», - отметил зампремьера.

Напомним, самолет упал близ Алматы 27 декабря.

Согласно первоначальной информации, в авиакатастрофе погибли 7 человек.

Количество погибших увеличилось до 12 человек.

Для расследования авиакатастрофы создана специальная правительственная комиссия.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам и близким погибших, а также пообещал строго наказать виновных в трагедии.

Комитет по ЧС опубликовал список погибших.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в Казахстане.