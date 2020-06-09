Это элемент системной работы по «перезагрузке» Nur Otan – депутат о праймериз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член фракции партии «Nur Otan» Мухтар Ерман прокомментировал подписанное Председателем партии Нурсултаном Назарбаевым Постановление о проведении праймериз с 17 августа по 3 октября 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безусловно, это важное решение полностью соотносится с актуальными трендами публичной политики. Несмотря на то, что отдельные элементы праймериз уже применялись в предыдущих электоральных кампаниях и, в какой-то мере, их базовые компоненты знакомы партийным организациям, все же предстоящий конкурентный отбор имеет ряд принципиальных особенностей. Прежде всего, это надо рассматривать как элемент системной работы по «перезагрузке» партии Nur Otan по принципу «Сильные лидеры – Сильная партия», - сказал Мухтар Ерман.

Во-вторых, по его словам, в правилах выдвижения заложена простая и эффективная схема расширения партийных рядов. Каждый неравнодушный казахстанец может попробовать свои силы, вступив в члены партии Nur Otan до окончания сроков регистрации участников праймериз.

«В – третьих, обсуждение социально-экономической ситуации в регионах посредством изложения кандидатами своих программ и взглядов будет происходить на фоне реализации программы восстановления экономики и посткризисного развития. Члены фракции партии Nur Otan в Мажилисе Парламента Республики Казахстан в настоящее время работают над целым пакетом поправок в действующее законодательство по вопросам преодоления негативных последствий пандемии коронавируса, социальной защиты населения, развития экономики, поддержки предпринимательства. И главная особенность заключается в том, что праймериз будет проводиться в условиях изменения важнейших законов, регулирующих деятельность политических партий и ряда выборных процедур», - отметил депутат.

Он напомнил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законы Республики Казахстан «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О политических партиях», «О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан».

«Законодательные новеллы упрощают процедуру регистрации политических партий, вводят в избирательные партийные списки квоту тридцать процентов для женщин и молодежи, вводят понятие парламентской оппозиции и закрепляют ее правовой статус. Логика принятых решений вытекает из Послания Главы государства народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». Особенно надо обратить внимание на моментах этого документа, связанных с факторами политической стабильности, выстраивания эффективной обратной связи с населением, укреплением общественного согласия. Таким образом, принятое решение о проведении праймериз полностью отвечает реалиям нашего времени, корреспондирует с текущей и перспективной повесткой дня, позволит значительно активизировать работу партийных структур на всех уровнях», - заключил мажилисмен.

Напомним, Лидер партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о проведении праймериз с 17 августа по 3 октября текущего года. Правила организации внутрипартийного отбора опубликованы на официальных медийных ресурсах партии, широко представлены в социальных сетях.

Фото: parlam.kz