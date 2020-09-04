Это эффект на долгие годы – Айсулу Ерниязова о волонтерском движении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бюджет проекта «АШЫҚ ЖҮРЕК» составляет 150 млн тенге. Об этом на онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал член координационного совета Лиги волонтеров Казахстана Азиз Кажденбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бюджет проекта «АШЫҚ ЖҮРЕК» составляет 150 млн тенге. Основные средства выделены для мини-грантов, чтобы волонтеры реализовали свои проекты. То есть средства выделяются для поддержки идей волонтеров из регионов, сел, областей», - пояснил Азиз Кажденбек.





Председатель Лиги волонтеров Казахстана Айсулу Ерниязова отметила, что волонтерство – это эффект на долгие годы. Поэтому волонтерское движение Годом волонтера не ограничивается.





«Проект «АШЫҚ ЖҮРЕК» был презентован в прошлом году перед открытием Года молодежи Нурсултану Абишевичу. Мы осуществили презентацию в Алматы. Не просили какую-либо поддержку и оказали помощь около пяти тысячам нуждающихся по всем волонтерским направлениям. Систематизировали волонтерское движение в Алматы. Затем благодаря этому проекту выиграли конкурс региональных проектов «Лучший социальный проект» на сумму 300 тысяч тенге. Мы добавили свои средства и поехали искать своих единомышленников по всей стране. В ноябре собрали команду. Год волонтера дал большую возможность. Проект реализовали при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив, Министерства информации и общественного развития. Хотим этот опыт транслировать на всю страну, чтобы появились команды единомышленников, которые будут облагораживать свой регион, на своем участке будут работать над проектами. Поэтому очень важно, что волонтерство не остановится Годом волонтера. Эти команды будут работать дальше. Это эффект на долгие годы», - подчеркнула она.





По словам Айсулу Ерниязовой, проект «АШЫҚ ЖҮРЕК» будут поддерживать таких ребят, которые берут на себя ответственность и имеют лидерские качества.





«Несколько раз говорили про ценность труда. Волонтерский труд – самое наглядное тому подтверждение. Мы не делим на престижный или не престижный труд. Молодежь ведется на легкие деньги. Но сейчас не такое время. Сейчас время фундаментальных ценностей, знаний и опыта, которые мы должны закладывать в подрастающее поколение. Очень важная вещь, цепочка: ответственное государство – ответственный человек. В нашем понимании ответственный человек – это патриот. А патриот - это волонтер, который думает о своей стране, помогает, не вредит, а разделяет эту ответственность с государством. Поэтому проект будет поддерживать таких ребят, которые берут на себя ответственность, имеют лидерские качества», - заключила она.