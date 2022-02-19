Это долг перед Родиной - пострадавшие в ходе несения службы бойцы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Во время январских беспорядков в Алматы пострадало много военнослужащих и сотрудников полиции. При обеспечении правопорядка они получили ранения различной степени тяжести. Но, несмотря на смертельную опасность, они были верны воинской присяге и до конца выполняли конституционный долг по защите Родины. Как все это было, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали сотрудники силовых структур.

Старший лейтенант Ильяс Хайриденов - выпускник военной академии Радиационной,химической и биологической защиты города Костромы министерства обороны Российской Федерации. После окончания академии проходил службу в воинской части 28237 в селе Узынагаш Алматинской области командиром взвода. В 2020 году был назначен на должность начальника службы радиационной, химической и биологической защиты в воинскую часть 7552.

По его словам, в те январские дни около 400 военнослужащих Регионального командования «Онтүстік» Национальной гвардии РК получили ранения, один военнослужащий получил пулевое ранение. К сожалению, двое военнослужащих срочной службы погибли в Кызылорде и Талдыкоргане.

«4 января нашу часть отправили следить за порядком в городе. По пути на площадь на пересечении улиц Сатпаева -Наурызбай батыра митингующие остановили нашу машину и окружили. Сначала они нас предупредили, чтобы мы развернулись и уехали обратно, но начали кидать в нас камни, вслед за ними полетела брусчатка со всех сторон. Машину пришлось остановить. Они продолжили избивать нас внутри машины брусчаткой и арматурой, мы были уже обессилены. Я был в еще в машине, когда увидел, что она уже охвачена огнём. Кто-то вытащил меня из горящей машины и начали избивать, пинать. Мы не испугались тогда смертельной угрозы, исходящей от озверевшей толпы. Стояли до конца, выполняли служебно-боевые задачи. Я даже не почувствовал, что были выбиты зубы, разбита голова, порван нос и травмированы пальцы на руках»,- вспоминает Ильяс Хайриденов.

Он отметил, что в Алматы различные ранения получили 209 военнослужащих. Повреждено более 100 автомобилей Нацгвардии.

«Хотелось бы выразить благодарность начальнику медицинской службы и всему медицинскому персоналу нашей части, которые со спокойствием и уверенностью оказали мне помощь.

Мы все стали свидетелями беспрецедентных для нашей страны январских событий. Потеряли сослуживцев, получили ранения. Но, несмотря на это, мы будем продолжать нести службу. Сейчас нам необходимы общая солидарность, спокойствие. Пусть над головой всегда будет мирное небо», - подытожил он.

Аслан Кунанбаев работает в органах внутренних дел с 2013 года. Является заместителем командира взвода второго батальона полиции управления специализированной службы охраны города Алматы МВД РК. Во время беспорядков их личный состав был поднят по тревоге для обеспечения правопорядка и охраны государственных объектов особо важных, стратегических и жизнеобеспечения.

«Поначалу митингующие начали собираться на площади со всех сторон. Их было свыше 1000 человек. Мы стояли строем по периметру, охраняя здание городского акимата.В какой-то момент в нашу сторону начали кидать камни, палки, арматуры. Разьяренная толпа, как в фильмах про «зомби», нападали словно звери. Но благодаря слаженным действиям наших сотрудников мы оборонялись, хотя численность митингующих превосходила нашу», - рассказал страж порядка.

По его словам, в результате массовых беспорядков из их подразделения пострадали более 200 человек.

«5 января я попал под обстрел. В ногу попала огнестрельная пуля. Я упал на землю, была адская боль, кровь. Толпа людей набросилась на меня. Мне помогли сослуживцы, они же доставили на скорой в больницу скорой медицинской помощи, где я очнулся уже 7 января в реанимации. Став полицейским, я не просто выбрал профессию, а посвятил жизнь служению народу»,- сказал он.

Оба собеседника признались, что их работа требует постоянной готовности к любым жизненным ситуациям. Во время беспорядков они достойно перенесли тяготы службы, ответственно выполняя возложенные на них задачи по защите Отечества и обеспечению внутренней безопастности государства.



