Это действительно позитивный момент – эксперт о выборности акимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда идет речь об общественном контроле, сходы и собрания надо наделить механизмами общественного контроля на внешнем уровне. Такое мнение на экспертном обсуждении «Новый Президентский пакет политических реформ» выразил директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас идет реализация второго пакета политических реформ. Хотел бы остановиться на вопросе выборности акимов местного самоуправления. Если вы помните, у нас в свое время было проведено несколько экспериментов по проведению выборности акимов. Первый эксперимент – прямые выборы в 1999 году в селе Шамалган. Второй эксперимент – в 2001 году. Но там была интересная система: граждане сначала выбирали выборщиков, выборщики избирали акимов. Третий эксперимент – 2005-2006 годах, когда внедрили действующую систему, выбирали депутатов маслихатов. Но все три системы, на мой взгляд, имели следующие недостатки. Почему? Потому что провели выборы, акиматы работали в свои сроки. Никто не понял: что это вообще было. То есть никто не отчитался: чем избранный аким отличался от неизбранного, какие были плюсы и минусы. Уже хорошо то, что Президент страны вернулся к этой теме, что выборы должны быть прямыми. Раз мы ввели выборность на пропорциональную основу всех представительных властей, и пошла критика, что граждан лишили их права избирать, баллотироваться самим, получается, что акимов можно избирать и самим выдвигать свою кандидатуру. Это действительно позитивный момент», - прокомментировал эксперт.

Он также подробно остановился на трех механизмах выдвижения акимов.

«Я просмотрел проект закона. Там указано три механизма выдвижения. Первое – самовыдвижение, за что я обеими руками «за». Второе - выдвижение политическими партиями. Третье – выдвижение вышестоящим акимом, с чем я не согласен. Получается, что вышестоящий аким может подключить административный ресурс, грубо говоря, на самовыдвиженцев начнет оказываться негативное воздействие. Представители партии могут отстоять своего кандидата, но здесь могут быть конфликты интересов. Поэтому предлагаю удалить эту норму и оставить самовыдвижение и выдвижение общественными объединениями, включая партиями», - отметил Андрей Чеботарев.

По его словам, если идет речь об общественном контроле, сходы и собрания надо наделить механизмами общественного контроля на внешнем уровне.

«Возвращаясь к выборности акимов, самое главное – надо «развести» местное госуправление и самоуправление, четко обозначив, что есть что. Если аким избранный, его следует отнести к местному самоуправлению. На мой взгляд, региональные, областные акимы – не местное самоуправление. Поэтому считаю, такие меры должны быть», - добавил директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев.