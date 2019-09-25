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Это часть профессии - принимать отказы - Ахан Сатаев о выборе актрисы на роль Томирис

25 Сентября 2019 17:37
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Это часть профессии - принимать отказы - Ахан Сатаев о выборе актрисы на роль Томирис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как отнеслись известные актрисы Казахстана на то, что на роль Томирис выбрал не их, а Альмиру Турсын, рассказал режиссер картины Ахан Сатаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я очень благодарен всем нашим актрисам, которые принимали участие в кастинге, потому что, с моей точки зрения, они подошли очень профессионально. Когда мы объявили результаты, то не видел каких-то обид. Поэтому я им благодарен за понимание. Это часть профессии - принимать отказы», - сказал Ахан Сатаев, отвечая на вопросы журналистов на площадке СЦК.

Режиссер добавил, что в кастинге приняло участие очень много звезд казахстанского кино.

«Практически все наши селебрити участвовали в кастинге. Они не обижались, но действительно интересовались, переживали», – рассказал Ахан Сатаев.

Исполнительница главной роли Альмира Турсын выразила благодарность известным актерам за поддержку.

«На самом деле я очень рада и благодарна Богу, им (артистам - прим.ред) за принятие и понимание. Они всегда меня поздравляли. Желали всего самого хорошего, давали свои рекомендации и советы. Даже во время съемок меня волновало, то насколько им профессиональным актерам театра и кино работать с не профессионалом. Но я благодарю их за человечность, потому что именно своим отношением они меня вдохновляли и поддерживали, чтобы максимально выкладываться», - отметила Альмира Турсын.

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Ключевые слова: Культура,
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Автор:

Серик Сабеков

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