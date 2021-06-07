«Это было потрясающе» - Елена Рыбакина о матче с Сереной Уильямс

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (22-е место в рейтинге WTA) прокомментировала победу над американкой Сереной Уильямс (8-е) на «Ролан Гаррос», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Я очень довольна этим матчем и тем, как проходит турнир. Это было потрясающе. Конечно, я нервничала — даже плохо подавала в последнем гейме. Но я счастлива, что смогла сконцентрировать свои мысли и победить. Я просто стараюсь изо всех сил и теперь буду готовиться к следующему матчу», — сказала Рыбакина после своей сенсационной победы.

Рыбакина победила Уильямс в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в двух сетах — 6:3, 7:5. Ранее по ходу турнира казахстанка обыграла Елену Веснину (1096-е место в рейтинге WTA), Нао Хибино (82-е) и Эльзу Жакмо (492-е).









