Это было моей детской мечтой: Рухия Байдукенова о победе в «Славянском базаре»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Победительница конкурса «Славянский базар», проходившего в Витебске, Рухия Байдукенова в ходе беседы с журналистами призналась, что победить в этом конкурсе было ее детской мечтой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С детства смотрю «Славянский базар», не пропуская каждый эфир. Маме всегда говорила, что поеду и выиграю на этом конкурсе. Почему-то в детстве говорила о том, что стану первой девушкой, кто выиграет в конкурсе. Мне было очень интересно, поэтому три месяца усердно готовилась морально и физически. Ради «Славянского базара» похудела на 23 кг. С детства ставлю себе цели и стараюсь добиваться», - призналась молодая певица.

По ее словам, вчера у нее были сомнения, потому что выступали сильные вокалисты.

«Мне было самой интересно: исполнится ли моя детская мечта. Вот она и исполнилась», - добавила она.

В свою очередь, ректор ГУ «Казахский национальный университет искусств» Айман Мусаходжаева отметила, что участие в этом конкурсе стало традицией.

«Традицией, основу которого заложил Димаш. Действительно, Рухия – целеустремленный человек. С самого начала она ставила перед собой задачу. На концертах показывала яркое выступление. Ее двойное участие в конкурсе дал ей опыт. Благодаря опыту и постоянной работе профессиональных преподавателей она показала яркое выступление. Благодаря нашим ласточкам казахстанская эстрада дополняется яркими именами», - отметила ректор ГУ «Казахский национальный университет искусств» Айман Мусаходжаева.