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Это было бы невозможно без моей команды – Елена Рыбакина поблагодарила тренера и команду
14 Июля 2022 01:27

Это было бы невозможно без моей команды – Елена Рыбакина поблагодарила тренера и команду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина в Instagram обратилась к своей команде, передает МИА «Казинформ».

«Чемпион Уимблдона... Без моей команды это было бы невозможно, поэтому я хочу сказать большое спасибо Стефано Вукову, Дарио Новаку, Стефану Дуэлю за всю работу и поддержку. Спасибо всем, кто помогал мне и делился своим опытом с самого начала, все это часть этого великого достижения.

Стефано Вуков, спасибо тебе за то, что подталкиваешь меня становиться лучше каждый божий день и за то, что всегда веришь в меня.

P.S только одно напоминание, посмотрите последнее видео», - написала спортсменка.

На указанном видео тренер казахстанки Стефано Вуков говорит, что сделает тату с именем Елены и датой матча в случае победы на Уимблдоне.


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