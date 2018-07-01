«Это была звездная игра» - главный тренер «Кайрата»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный тренер «Кайрата» Карлос Алос Феррер прокомментировал игру Лиги Европы против АЗ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

«Мы довольны результатом, однако впереди нас ждет ответный матч, который будет еще сложнее. Мы добились хорошего счета, и что очень важно, не пропустили. Если сможем хотя бы раз поразить ворота соперника в гостях, то ему нужно будет забить уже четыре гола. Тем не менее противостояние еще не закончено, АЗ все так же опасен», - заявил Феррер.

Что касается тактики на игру, то, как отметил специалист, «Кайрат» старался не допускать разрывов в линиях и использовать пространство, а также не давать голландцам приближаться к своим воротам.

«Не все получалось, но это была звездная игра», - сказал главный тренер «Кайрата».

Наставник АЗ Джон ван ден Бром заявил, что шансы у его команды такие же, как и раньше.

Напомним, что в Алматы завершился матч второго отборочного раунда Лиги Европы, в котором «Кайрат» принимал голландский «АЗ». «Кайрат» обыграл АЗ со счетом 2:0. Ответная игра пройдет 2 августа.