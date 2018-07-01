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«Это была звездная игра» - главный тренер «Кайрата»

27 Июля 2018 01:45 148
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«Это была звездная игра» - главный тренер «Кайрата»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный тренер «Кайрата» Карлос Алос Феррер прокомментировал игру Лиги Европы против АЗ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

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«Мы довольны результатом, однако впереди нас ждет ответный матч, который  будет еще сложнее. Мы добились хорошего счета, и что очень важно, не пропустили. Если сможем хотя бы раз поразить ворота соперника в гостях, то ему нужно будет забить уже четыре гола. Тем не менее противостояние еще не закончено, АЗ все так же опасен», - заявил Феррер.

Что касается тактики на игру, то, как отметил специалист, «Кайрат» старался не допускать разрывов в линиях и использовать пространство, а также не давать голландцам приближаться к своим воротам.

«Не все получалось, но это была звездная игра», - сказал главный тренер «Кайрата».

Наставник АЗ Джон ван ден Бром заявил, что шансы у его команды такие же, как и раньше.

Напомним, что в Алматы завершился матч второго отборочного раунда Лиги Европы, в котором «Кайрат» принимал голландский «АЗ». «Кайрат» обыграл АЗ со счетом 2:0. Ответная игра пройдет 2 августа. 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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