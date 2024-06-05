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    16:03, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Это будет флагман медицинской практики и науки в регионе - Президент о новом корпусе Национального научного онкоцентра

    Давлат раҳбари Миллий онкология илмий марказининг янги биносини кўздан кечирди
    Фото: Ақорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом строительства нового корпуса Национального научного онкологического центра, который будет открыт в августе этого года, передает агентство Kazinform.

    Общая площадь здания составляет более 58 тысяч квадратных метров. Оно будет вмещать в себя стационар на 210 коек, в том числе 24 койки анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, а также 150 мест дневного стационара. Планируемая ежегодная пропускная мощность — 6 тысяч госпитализаций.

    онкоцентр

    Глава государства также был проинформирован о том, что в новом корпусе будут сконцентрированы все уникальные мировые технологии диагностики и лечения злокачественных образований. Здесь будут созданы условия для научных исследований, реализации научно-технических программ и образовательной практики.

    Благодаря открытию данного корпуса онкологический центр станет национальным координатором в создании интегрированной модели оказания онкологической помощи, которая будет охватывать как первичное звено здравоохранения, так и все региональные онкологические медицинские учреждения.

    Онкоцентр Токаев

    Стационар будет представлен центрами опухолей головы и шеи, торакальной и абдоминальной онкологии, онкоурологии, маммологии, онкогинекологии, остеоонкологии и онкогематологии.

    Во время встречи с сотрудниками Глава государства отметил, что строительство данного корпуса позволит качественно решать приоритетные задачи в сфере здравоохранения.

    онкоцентр

    — Я поздравляю всех с этим уникальным медицинским учреждением. В мире таких учреждений не так много. Однозначно, это будет флагман медицинской практики и науки в нашем регионе, — подытожил он.

    Президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости строгого соблюдения сроков и высоких стандартов качества в работе центра.

    Теги:
    Наука Медицина Касым-Жомарт Токаев Онкология
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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