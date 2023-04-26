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Этнотуристическую зону отдыха открыли в Жамбылской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Апреля 2023, 17:17
Этнотуристическую зону отдыха открыли в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках международного экономического и инвестиционного форума «ZHEIF-2023» в Жамбылском районе Жамбылской области открыта этнотуристическая зона отдыха «Almaly resort». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В центр отдыха, расположенный на территории Гродековского сельского округа, ТОО «Фортис Констракшн» инвестировало 700 млн тенге. К объекту протянуты 10 километров линий электропередач, возведены предусмотренные проектом здания и сооружения.

В строительных работах задействованы 60-80 человек. Площадь составляет 9,6 га.

В церемонии открытия центра приняли участие председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан Рысбеков, секретарь Жамбылского областного маслихата Абдалы Нуралиев, аким Жамбылского района Ерлан Кыдыралыулы, инвесторы и представители бизнеса.

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Руководитель ТОО «Фортис Констракшн» Досан Рымтаев подробно ознакомил гостей с возможностями центра, построенного в европейском стиле.

«Жители области смогут отдохнуть и насладиться природой. Когда проект будет полностью завершен, зона отдыха сможет принимать одновременно 250 человек круглогодично. Все здания обеспечены питьевой водой и теплом. Гостям будут предложены конные прогулки и поездки на квадроциклах, в зимнее время – катание с горок. Кроме того, будут установлены 10 юрт. Особое внимание будет уделено доступности цен для местного населения», — сказал Д. Рымтаев.

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Комплекс включает в себя семь гостевых домов общей площадью 500 квадратных метров, а также гостиницу на семь номеров. Для гостей «Almaly resort» предусмотрен СПА-центр с бассейном и сауной, кафе, гостевая юрта, а вскоре здесь построят футбольное поле и даже контактный зоопарк.

На возведение основной части объекта ушло всего 10 месяцев. Для дальнейшего развития, по словам руководства компании, сюда планируется направить еще 300 млн тенге.

Гости высоко оценили возможности центра.

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