Этношкатулки из гипса и мыло с минералами: чем удивляет «Nura Fest» в Астане

Ярмарка проводится в рамках празднования Дня столицы и стала одной из центральных площадок, где жители и гости города могут не только приобрести уникальные изделия, но и познакомиться с творческими историями казахстанских мастеров, для которых ремесло стало любимым делом и источником вдохновения.

— День города — один из самых значимых праздников для каждого астанчанина. Мы постарались охватить как можно больше локаций, чтобы создать праздничную атмосферу для жителей и гостей столицы. В том числе и этот парк — парк «Гашыктар». Он давно стал популярным променадом, и нам хотелось, чтобы люди, просто проходя по аллеям, могли прочувствовать дух праздника и насладиться его атмосферой, — отметил главный специалист отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима района «Нура» города Астаны Руслан Сабитов.

В рамках мероприятия «Nura Fest», приуроченного ко Дню столицы, около 30 участников представляют авторскую продукцию, изделия ручной работы и этнодизайн. Организаторы подчеркивают, что особое внимание на ярмарке уделяется именно казахстанским производителям и брендам.

Среди участников — производитель из Жетысайского района Толеген Бакытжан, который представил продукцию, основанную на уникальной минеральной воде с высоким содержанием кремния.

— Мы — производители из Жетысайского района. Я директор санатория, где уже около 25 лет людей лечат целебной минеральной водой. Эта вода особенно эффективна при заболеваниях суставов и кожи — она содержит кремний и имеет уникальный состав. Когда мы представили эту воду европейским технологам, в том числе из Германии, они были удивлены её качеством. Сейчас мы сотрудничаем с ними, разрабатываем продукцию на основе этой воды: мыло, гели для душа, шампуни, кремы для лица, тела и суставов. Мы уже выпускаем 13 видов продукции, планируем довести до 30, добавив детскую линию, влажные салфетки и т. д. Мы активно расширяем линейку и надеемся выйти на весь казахстанский рынок, — отметил участник ярмарки.

Фото: Қарлығаш Қожабек/ Kazinform

Своей продукцией делятся и начинающие мастера. Антон Майба с супругой Нургуль представили декоративные изделия ручной работы:

— Мы с супругой занимаемся изготовлением декоративных изделий из гипса ручной работы около 6–8 месяцев. Основной акцент — на этнотюркский и казахский стиль. Среди нашей продукции — свечи, подставки, шкатулки, сувениры. Больше всего на ярмарке представлено подставок с принтами в виде баблов, а также шкатулок в форме юрты и саукеле, еще были сотуары, но их быстро разобрали. Мы с удовольствием приняли участие ярмарке, приуроченной ко Дню Астаны. Хорошее место, отличная атмосфера, хотя немного подвела погода, но всё нравится, — поделился А. Майба.

На прилавках с традиционными казахскими орнаментами представлены не только декоративные изделия, украшения и одежда, но и косметички ручной работы. Посетители ярмарки с интересом знакомятся с натуральными тканями, необычными формами и авторскими идеями, воплощёнными в текстиле.

— Изначально я начала просто шить дома для детей, семьи, потом захотела попробовать шить на заказ. В интернете увидела, что в Японии и других странах популярны экопрокладки из хлопка и тоже заинтересовалась. Так и начала свое ремесло. Еще шью косметички, шоперы, сумки. Все из натурального хлопка. Большинство из них с нашими казахскими орнаментами, — поделилась швея, участница ярмарки Карлыгаш Спабекова.

Фото: Қарлығаш Қожабек/ Kazinform

Посетители ярмарки отмечают тёплую атмосферу и разнообразие представленной продукции. Каждый стенд — это история о творческом пути, ремесле и стремлении развивать казахстанские бренды. Многие участники делятся своими идеями и вдохновением прямо на месте, с радостью рассказывая о своих изделиях и технологиях их создания.

Ярмарка продолжит работу до 6 июля включительно. Организаторы приглашают горожан и гостей столицы поддержать отечественных производителей и насладиться атмосферой праздника под открытым небом.

Фото: Қарлығаш Қожабек/ Kazinform