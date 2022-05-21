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Этнопарк открыли в Атырау
21 Мая 2022 08:43

Этнопарк открыли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В этнопарке ежедневно проходят различные мероприятия по популяризации казахской культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пригородном селе Еркинкала открылся этнопарк.

Предприниматель Гульжан Козекешева назвала этнопарк «Nurly tal». По ее словам, идея открытия уникального парка возникла 5 лет назад. Местные власти поддержали, выделив 2 гектара земли. Стоимость проекта составила 280 млн тенге. В этнопарке посетители смогут увидеть изделия местных ремесленников, дети - покататься на алтыбакане, местные повара предложат блюда казахской национальной кухни.


«Мы каждый день проводим разные мероприятия. Стараемся не повторяться. На следующей неделе мы хотим один день посвятить рассказу о природе Прикаспия, сделав акцент на охране окружающей среды. На следующий день программа будет посвящена детям. Потом состоится ярмарка казахстанских товаропроизводителей. В пятницу для жителей и гостей города будут организованы конкурсы, концертные программы. Суббота - День семьи, воскресенье - День молодежи», - говорит директор этнопарка Гульжан Козекешева.


Автор:
Корреспондент
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