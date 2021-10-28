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    20:30, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Этноаул в стиле Алтын Орды откроют в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где завтра открывается международная научно-практическая конференции «Ұлық Ұлыс – Алтын Орда», максимально воссоздадут историю, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Международная научно-практическая конференции «Ұлық Ұлыс – Алтын Орда» посвящается 30-летию Независимости Казахстана. В регионе будет максимально воскрешена древняя история. Участники конференции и жители области будто побывают в эпохе могущественной Золотой Орды. В древнем городище Сарайшык - колыбели казахской государственности, вырастет этноаул, приказывающий о быте кочевников времён Алтын Орды.

    По словам руководителя областного центра по организации научно-методической работы народного творчества и культурно-досуговой деятельности областного управления культуры, архивов и документации Жанибека Аманиязова, каждый район и город Атырау установят по одной юрте, в которых будет организована выставка.

    «Экспозиция времен Золотой Орды областного историко-краеведческого музея будет также представлена вниманию общественности. В каждой юрте местные мастера рукоделия проведут мастер-классы по изготовлению различных национальных изделий.

    А Кызылкогинский и Махамбетский районы представят национальные блюда. В целом цель мероприятия - пропаганда национальных ценностей, древней истории и культуры»,-сказал Жанибек Аманиязов.

    Как ранее сообщалось , международная конференция «Ұлық Ұлыс – Алтын Орда» пройдёт в Атырау.





    Теги:
    Атырауская область 30 лет Независимости История Казахстана Алтын орда
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