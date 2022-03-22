Этноаул и театрализованное шествие представили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области на празднике Наурыз устроили театрализованное шествие и разбили этноаул в Майском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На центральной площади села Коктобе расположился целый аул из мини-юрт. Организаторы представили в каждой из них великих деятелей казахского народа, - сообщили в пресс-службе акимата Павлодарской области. - Одна из юрт была названа в честь Малайсары батыра, защищавшего Родину от джунгарских захватчиков. В другой юрте рассказали историю жизни Казыбек би - одного из создателей свода законов «Жеты Жаргы».

Театрализованное шествие началось с прибытия Кыдыра-ата - вестника Наурыза. Вслед за ним проследовали Абылай хан и Томирис, три казахских бия - Толе, Казыбек, Айтеке и другие персонажи.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков поздравил жителей и гостей Майского района с праздником Наурыз. Он отметил важное значение политических реформ, которые озвучил Глава государства в Послании народу Казахстана.

«Успешное воплощение политических реформ должно стать гарантом благополучия казахстанцев и общественной стабильности, - сказал А. Скаков. - Благодаря сплочённости и трудолюбию жители Майского района вносят большой вклад в развитие не только нашего региона, но, и всей страны».

В выставочной юрте местные рукодельницы показали главе региона свои творения. Например, руководитель кружка прикладного искусства Малика Нахипова переехала в Коктобе пять лет назад из Шымкента. Она открыла кружки рукоделия в двух районных школах и школе села Жалтыр.

«По программе подушевого финансирования кружки посещают 132 ученика, - сказала Малика Нахипова. - В прошлом году я стала победителем областного этапа «Көрпе-FEST» и удостоилась чести представлять нашу область на республиканском фестивале».

В Майском районном доме культуры аким области встретился с местными аксакалами. Участники встречи обсудили вопросы экономического и социального развития Майского района. Председатель областного совета ветеранов Рымтай Шокеев обратился с вопросом возрождения специальностей, необходимых для сельскохозяйственной сферы. Он отметил, что это даст возможность молодёжи обрести профессию, которая станет для них главным призванием. А Абылкаир Скаков рассказал старейшинам о встречах с молодёжью в ходе разработки программы действий региона на 2022 год.

«Наша беседа с молодёжью длилась четыре с половиной часа, - сказал аким области. - Многие их идеи мы включили в программу, а инициаторы будут вести общественный контроль за исполнением и участвовать в реализации».

Фото Валерия Бугаева.

Видео пресс-службы акима Павлодарской области.



