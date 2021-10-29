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    12:30, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Этноаул эпохи Золотой Орды построили в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, где проходит международная научно-практическая конференция «Ұлық ұлыс – Алтын Орда», ее участники побывали в древнем городище Сарайшык времен Золотой Орды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Музейный комплекс «Хан Ордалы Сарайшық» был открыт в 1999 году. Он состоит из музея, мечети и ханского пантеона. К празднованию 750-летия Золотой Орды в Сарайшыке был построен этноаул, стилизованный под золотоордынскую эпоху. Здесь же была организована выставка, на которой были представлены найденные археологами в курганах Аралтобе и Миялы древние артефакты. В том числе и «Золотой человек». Всего 315 экспонатов.

    В юртах этноаула можно было увидеть выставки мастеров прикладного искусства - ювелиров, гончаров, ткачей, изготовителей камчи.

    Сегодня участники международной конференции побывают в Жылыойском районе, где посетят первую подземную мечеть, построенную Бекет ата.


    Теги:
    Атырауская область История Казахстана
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