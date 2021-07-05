Этноаул «Білеуті» заработал в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказгане, недалеко от места одного из самых знаменитых сражений казахов с джунгарами, состоялось открытие этноаула «Білеуті». Это совместный проект общественного объединения «Көбес-Өтеу» и Жезказганского историко-археологического музея, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основное направление проекта – популяризация национальной культуры и духовного наследия казахского народа.

Главный инициатор и вдохновитель проекта – руководитель ОО «Көбес-Өтеу» и главный художник местного музея Кешубай Байдильдин.

«Больше двух лет я вынашивал эту идею. Главная цель – возрождение национальных ценностей, традиций и ремёсел. Наше объединение занимается благотворительной и волонтёрской деятельностью. Нам важно привлечь молодёжь, пробудить в ней любовь к своей нации, земле и истории, привить им национальные ценности. Сейчас все молодые люди в телефонах, видят жизнь только через экран», – рассказал он.

Кешубай Байдильдин считает, чтобы уверенно смотреть в будущее, нужно знать своё прошлое, свои корни. Этноаул позволяет окунуться во времена кочевой жизни казахов, увидеть быт и культуру того времени.

Во время открытия, которое прошло с соблюдением всех карантинных мер, состоялись выставки этнографических экспонатов. Прошли ремесленные и кулинарные мастер-классы «Ши тоқу», «Киіз басу», «Құрақ көрпе құрау», «Бауырсақ пісіру», «Құрт жаю». Все желающие совершили обряд «ақтық байлау» к святому дереву. Была проведена экскурсия на тему «Булантинское сражение».

На территории этноаула отведено место под площадку для национальных игр. Здесь можно поиграть в асық ату, садақ ату, арқан тартысу, алтыбақан, қаппен секіру.

«Коллектив нашего музея с радостью поддержал идею Кешубая Байдильдина. В этноауле будут проходить выставки, мастер-классы по возрождению казахских традиций и обычаев, дегустация национальных блюд и национальные игры, прославляющие традиции и обычаи», – сказала директор Жезказганского историко-археологического музея Раушан Капарова.

Работать этноаул «Білеуті» будет до конца лета. В планах у организаторов проводить его ежегодно.