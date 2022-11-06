Этнический казах выбился в лидеры на Пекинском марафоне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На марафоне, состоявшемся 6 ноября в Пекине, уроженец Илийского края, этнический казах Елеубек Куанулы стал чемпионом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт китайской газеты Guangming Daily.

Пекинский марафон в этом году проводится уже 40 раз, больше всего мероприятие известно в Китае как «Национальный марафон». Масштабное мероприятие в этом году снова возобновилось после длительной пандемии.

Беговой марафон начинается с площади Тяньаньмэнь в Пекине и заканчивается городским парком Олимпия. Нашему кандасу удалось пробежаться за 2 часа 14 минут 34 секунды. Таким образом, впервые за 20 лет китайские спортсмены достигли столь высокого показателя на Пекинском марафоне.

Пекинский марафон, получивший статус чемпионата в рамках международных легкоатлетических федераций, проводится с 1981 года. В 2019 году было зарегистрировано 160 тысяч участников для участия в Пекинском марафоне. Из-за строгого режима локдауна в этом году количество участников марафона было ограничено и разрешено участвовать только жителям Пекина старше 20 лет. Тем не менее, в этом году в конкурсе приняли участие 30 тысяч человек.