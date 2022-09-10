Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Этнический казах изготовил домбру из камня в Китае

Автор:  
Серик Сабеков
10 Сентября 2022, 10:20
Этнический казах изготовил домбру из камня в Китае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мастер Мухамет Абдильдабекулы изготовил домбру из черного камня, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Центральное народное радио Китая».

В сообщении отмечено, что житель села Айдартал в Алтайском крае Синьцзяна Мухамет Абдильдабекулы десять лет назад нашел на жайлау черный камень весом 80 килограммов. Сначала он хотел его продать. Однако никто не заинтересовался им. Затем у Мухамета родилась идея - создать из камня казахский национальный инструмент.

photo Как признается мастер – сделать это было не просто. Целых полгода ушло на это дело.

«Сделать домбру из камня было не так просто, как я изначально думал. Особенно тяжелой была работа по созданию каркаса домбры», - рассказывает М. Абдильдабекулы.

Отметим, что Мухамет, будучи мастером по изготовлению домбры, читает много познавательных книг о домбре, учится у народных мастеров и активно познает секреты этого мастерства.

photo



Культура   Соотечественники   Китай   Видео  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане