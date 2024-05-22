Этнический казах из Китая вышел в финал турнира Road to UFC

Казахский боец из Китая Бакытбол Батырболат провел свой второй бой на турнире Road to UFC, который проходит в Шанхае, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным сайта Sports.sina.cn в поединке, который длился три раунда, наш боец победил южнокорейского соперника Ким Хана Соля единогласным решением судей со счетом 29-28 и вышел в финал турнира.

Под псевдонимом Король Лев (Lion King) Бакытбол дебютировал на турнире в 2023 году и одержал победу против южнокорейского бойца Вон Бин Ки.

Турнир Road to UFC является азиатским региональным отборочным соревнованием.

Победитель турнира получит возможность подписать контракт с UFC и проводить масштабные поединки.