Этнический казах 20 лет возглавлял министерство в Монголии - обзор зарубежных казахоязычных СМИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» представляет еженедельный обзор зарубежной прессы, распространяющей новости на казахском языке.

Двусторонние инвестиции сокращают расстояние между Казахстаном и Шанхаем – «Народная газета»

К концу 2021 года шанхайские компании вложили инвестиции в 19 проектов в Казахстане. При этом общий объем китайских инвестиций составил 7 703 млн долларов США, а в 2021 году казахстанские предприятия открыли 10 компаний в Шанхае. Непрерывный рост двусторонних инвестиций позволяет укреплять двусторонне сотрудничество.

Такие данные были озвучены в ходе семинара по китайско-казахстанскому экономическому и торговому сотрудничеству в Шанхае.

По данным китайских СМИ, генеральный консул Казахстана в Шанхае Рахимжан Рахимов, выступая на семинаре, отметил, что казахстанско-китайское инвестиционное сотрудничество в настоящее время динамично развивается, а проекты сотрудничества успешны не только в энергетике, но и в промышленности, транспорте, логистике и других сферах. Дипломат добавил, что Казахстан является отличной площадкой и связующим мостом для выхода китайских товаров на рынки Центральной Азии и Европы.

В свою очередь главный представитель Kazakhstan Investment в Китае Куаныш Амантай рассказал представителям предприятий Шанхая об инвестиционном климате Казахстана и о последних принятых политических шагах по привлечению иностранных инвестиций.

По его словам, с 2015 года инвестиции китайских компаний в Казахстан неуклонно росли. Сейчас Китай стал крупнейшим экономическим инвестором в Казахстане.

Иностранные студенты знакомятся с новейшей историей Казахстана - Kaznews

Иностранные студенты знакомятся с новейшей историей Казахстана. Материал на эту тему опубликован монгольским информационным агентством «Kaznews».

Согласно приводимым в статье данным, преподаватели кафедры языковой и общеобразовательной подготовки иностранцев Казахского национального университета имени аль-Фараби знакомят студентов из разных стран, проходящих языковую подготовку, со всеми значимыми событиями, происходящими в Казахстане, городе Алматы, Казахском национальном университете имени аль-Фараби.

Сообщается, что в этом году Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому был возрожден День республики, отмечаемый 25 октября. Этот праздник получил статус национального.

В предпраздничную неделю (с 17 по 22 октября 2022 года) преподаватели кафедры языковой и общеобразовательной подготовки иностранцев провели несколько воспитательных мероприятий, посвященных Дню Республики.

В материале также отмечается, что мероприятия проводились на казахском и русском языках в зависимости от языка обучения студентов. Следует отметить, что такая внеурочная деятельность преподавателей необходима для формирования позитивного привлекательного имиджа университета и страны в целом.

В Алматы прошла 7-я неделя турецких фильмов - TRT

Турецкий инфомационный ресурс сообщает, что на открытии этого мероприятия турецкие кинематографисты и актеры встретились с казахстанской публикой. Один из организаторов мероприятия Метин Гүндогду, глава Ассоциации «Жергілікті ой-пікір», отметил, что неделя турецких фильмов в этом году была организована уже в седьмой раз и проходит успешно, все кинотеатры переполнены.

В этом году вниманию зрителей были представлены такие фильмы, как «Бедел», «Қасиетті жекпе-жек», «Сәттілік Ерен», «Мендегі қаһарман», «Ақиқат» и «Стамбул сақшылары».

Казах, который на протяжении двадцати лет занимал пост министра в Монголии - Janadauir.com

Имя Тлейхана Орынулы занимает особое место среди государственных и общественных деятелей Монголии.

Тлейхан Орынулы возглавлял министерство строительства Монголии на протяжении 20 лет, сообщает монгольский новостной портал janadauir.com.

Согласно опубликованным данным, за эти 20 лет Тлейхан Орынулы внес огромный вклад в развитие строительной отрасли этой страны, подготовку кадров и налаживание выпуска строительных материалов.

В статье отмечается, что Тлейхан Орынулы родился в 1923 году в районе Улаанхус Баян-Ульгий. А в 1941 году окончил среднюю школу, в 1942-1944 годах обучался в партийной школе в городе Улан-Батор и окончил ее с отличием, в 1944-1947 годах работал преподавателем в том же учебном заведении. Также в 1947-1951 годах работал редактором газеты «Еңбек» монгольской Федерации профсоюзов. В 1953-1955 годах занимал пост секретаря парткома Главного управления строительства, в 1955-1957 годах был заместителем исполнительной администрации Хурала народных депутатов Баян-Ульгийского района. В 1957-1960 годах обучался в партийном вузе Российской Федерации, в 1961-1962 годах занимал пост секретаря парткома города Улан-Батор, в 1962-1963 годах занял пост министра строительства. В 1963-1965 годах обучался в монгольском вузе на инженера, после окончания учебы до 1968 года работал начальником отдела строительства центрального комитета правящей партии, с 1968 года занимал пост министра строительства.

В статье сообщается, что Тлейхан Орынулы на протяжении 20 лет добросовестно выполнял свой долг в должности министра строительства и получил высокую оценку за проделанную работу.

Кладбище кораблей в Аральском море – «Уза»

Бывший порт Аральского моря, когда-то одного из крупнейших водоемов мира, теперь называют «Кладбищем кораблей», пишет информационное агентство «Уза».

Согласно приведенным в материале данным, к началу 2000 года в затерянных районах этого моря находилось около 300 судов. Многие из них были отправлены на металлолом. Сегодня на территории местного музея под открытым небом выставлено около 15 судов.

Иностранные туристы являются здесь частыми гостями.

Директор иранского культурного центра посетил женский университет в РК - Parstoday

Кафедра обучения иностранным языкам Казахского национального женского педагогического университета организовала праздничное мероприятие «Тіл мерейі – ел мерейі», посвященное Дню языка. В мероприятии приняли участие директор Института филологии, руководство кафедры, преподаватели и студенты, а также директор Культурного центра при Посольстве Республики Иран Маджид Алигар, сообщает иранское информационное агентство Parstoday.

По данным информационного агентства, на мероприятии, посвященном 150-летию со дня рождения Ахмета Байтурсынова, студенты выступили с научными докладами о жизни и деятельности выдающегося казахского деятеля и прочитали отрывки из его произведений на казахском, турецком, персидском, китайском, французском языках. Перед участниками выступил директор культурного центра при Посольстве Ирана Маджид Алигар.

Он отметил, что Иран и Казахстан являются не только соседями по Каспию, но и имеют на сегодня крепкие культурные и торгово-экономические связи, которые сближают наши народы. С каждым годом растет число иранских компаний, работающих в Казахстане и этим компаниям нужны специалисты со знанием персидского языка.

По завершении мероприятия Маджид Алигар встретился со студентами университета, изучающими персидский язык, деканом Института филологии и руководителем кафедры обучения иностранным языкам.