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Этнические казахи в составе сборной Китая выступят на Олимпиаде в Пекине

30 Января 2022 13:13
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Этнические казахи в составе сборной Китая выступят на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В состав сборной Китая на зимние Олимпийские игры в Пекине включены трое этнических казахов – Бәния Жәлен, Ақнар Ардақ и Қадыс Беделхан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на оргкомитет «Пекин-2022».

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Лыжница Бәния Жәлен родилась в 1999 году в уезде Зимунай Алтайского округа Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Профессионально лыжами стала заниматься с 2017 года и за четыре года вошла в состав женской сборной Китая по лыжным гонкам. В женской гонке с общего старта в серии «Cross-Country – Hot Spring Xinjiang» в ноябре 2021 года на дистанции 30 километров стала второй с результатом 1:28:36.8.

Конькобежка Ақнар Ардақ родилась 1999 году в СУАР КНР. Призер национальных и международных стартов по конькобежному спорту. В составе сборной Китая завоевала «бронзу» в женской командной гонке преследования на Чемпионате четырех континентов по конькобежному спорту в США (2020 г.) с результатом 3:14:15.3. В январе 2022 года в ходе отборочных соревнований на зимние Олимпийские игры в Пекине среди членов китайской команды Ақнар Ардақ заняла два первых места на дистанциях 3000 м. и 5000 м., после чего вошла в состав национальной сборной страны.


Лыжник Қадыс Беделхан родился в СУАР КНР. 23 года. В 2017 году был отобран в национальную сборную Китая по лыжным гонкам. В январе 2021 года на национальном чемпионате по лыжным гонкам занял первое место в мужской гонке преследования на 50 км свободным стилем с результатом 2:08:01.

Китайская делегация на Играх насчитывает 367 человека, из них 176 - спортсмены.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.


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#Соотечественники   #Спорт   #Олимпиада   #Китай   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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