Этническая музыка учителя из Щучинска звучит на радио в США

Когда речь заходит о музыкальной индустрии, в голове возникают образы мегаполисов, продюсеров, студий и миллионных контрактов. Но иногда громкие истории успеха могут начаться в совершенно неожиданном месте. Например, в небольшом городке в центре Акмолинской области.

Так, местный музыкант и педагог Илья Матвеев сумел пройти путь от обучения детей игре на гитаре до звучания на радиоволне Лос-Анджелеса.

- Я родом из Щучинска. С музыкой меня познакомил отец: он играл на гитаре. Мне было около 12-ти, когда я впервые попробовал играть сам. Позже переехал в Омск, и там началась моя активная музыкальная деятельность - в основном в жанрах тяжёлого рока, трэш-метала и других агрессивных направлений, - начал рассказ о себе музыкант.

Фото из личного архива Ильи Матвеева.

Возвращение в Казахстан совпало с началом пандемии. Все музыкальные проекты, в которых он участвовал, распались. Пришлось начинать все с нуля.

- По образованию я специалист в сфере рекламы, дизайна и маркетинга. Во время карантина начал преподавать гитару онлайн. Потом, когда ограничения сняли, мы с Екатериной Кузьменко открыли офлайн-класс. Уже три года обучаем детей, а с осени прошлого года начали пробовать и онлайн-формат, - добавил Илья.

Несмотря на отсутствие формального музыкального образования, он провел четыре года в джазовом хоре. Позже, чтобы иметь возможность преподавать, экстерном окончил ростовский гуманитарно-технический институт по специальности «Психология и педагогика музыки».

Полтора года назад знакомая принесла Илье домбру посмотреть, в рабочем ли она состоянии. Так и начался его пусть в неизвестное тогда еще для него направление.

- Я взял домбру в руки, начал играть. Чуть позже написал музыку на стихи Абая — «Желсіз түнде жарық ай». Эта композиция принесла мне Гран-при на республиканском конкурсе в Астане. Именно тогда пришло ощущение, что в этом направлении стоит продолжать, - поделился Илья.

Вдохновленный успехом, он приобрел профессиональную домбру и начал эксперименты. В то время в сети «завирусился» трек AY YOLA – Homay, который Илья решил перевести на казахский язык.

- На русском, якутском, бурятском были каверы, а на казахском — почти ничего. Я сделал полноценную минусовку, перевел текст, записал и выложил на YouTube. За сутки набралось несколько тысяч просмотров, - продолжил музыкант.

Фото из личного архива Ильи Матвеева.

После этого он начал активно изучать рынок этнической музыки в Казахстане, пытаясь найти проекты наподобие AY YOLA. Коллективов оказалось мало, и это была в основном классическая академическая этническая музыка, но такого же танцевального рейва в Казахстане он не нашел. Решил попробовать сам написать что-то подобное.

- Параллельно начал штурмовать Threads, отправлял ссылки на свои работы в ответ на посты о поиске новых музыкантов. В какой-то момент мне написал диджей с радио Plan-A из Калифорнии, попросил отправить свои треки. Композицию «Oyany», загруженную на Spotify, поставили в ротацию, - добавил Илья.

Свой экспериментальный проект Илья Матвеев назвал Nomad. Название простое и понятное. Кочевник. Да и в байкерской культуре, к которой Илья также близок, «номад» - это свободный участник без привязки к клубу. Но основная идея проекта - соединить древние мотивы казахской культуры с современными электронными жанрами. Домбра, горловое пение, атмосферный техно и шаманские напевы - эта неожиданная смесь оказалась именно тем, что искали за океаном. По словам музыканта, этническая музыка в современном электронном исполнении на Западе воспринимается на ура.

- Для них это необычное звучание. Особенно интересует казахская ритмика - наш характерный «галоп» хорошо ложится на электронные биты. Плюс - горловое пение, казахская мелодика и язык. Все это для западного слушателя что-то новое, аутентичное, мощное, - отметил Илья.

Сейчас музыкант собирает свою команду и готовится к первым выступлениям в родной стране. Это будет, по словам самого Ильи, погружение в шаманский вайб – музыканты даже готовят специальные костюмы.

Фото из личного архива Ильи Матвеева.

Однако помимо музыкального творчества важное место в жизни Ильи все еще занимает преподавание.

- Как педагог я понял, что дети сейчас вообще не очень слушают музыку. Я пытаюсь донести им культурный код нашей страны, для них это что-то далекое. Поэтому как педагог я пробую популяризировать возвращение к корням с учетом того, что сейчас тюркская неоэтника набирает обороты. Для многих домбра — это что-то из прошлого, образ акына, кюй «Адай» и так далее. А я хочу показать, что можно сочетать корни и современность. Наш Президент постоянно говорит о важности развития культуры. И мне хочется внести свой вклад: сделать ее ближе и понятнее новому поколению, - добавил напоследок Илья.

История Ильи Матвеева - не просто вдохновляющий кейс. Это напоминание о том, что культурные прорывы часто совершают одиночки, вооруженные идеей. Щучинск сегодня может гордиться тем, что один из его жителей напомнил миру: у казахской культуры есть голос. И он звучит громко и красиво.