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Этику должны соблюдать все - Алтай Кульгинов о журналистах и госслужащих

25 Января 2023, 17:12
Этику должны соблюдать все - Алтай Кульгинов о журналистах и госслужащих

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нужно обучать государственных служащих уметь работать с журналистами. Такое мнение выразил заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас много критики в адрес государственных служащих. Ответственность государственного служащего большая. Тем не менее, есть такое понятие, как оперативный ответ на запросы, поступающие от журналистов. Особенно, когда возникают вопросы, волнующие общество, в первую очередь, своевременно должна быть доведена до населения не ложная информация, а достоверная государственная позиция», - заявил Алтай Кульгинов на форуме региональных печатных изданий.

«А этику должны соблюдать все. В том числе журналисты должны соблюдать этику. Нам, вероятно, нужно обучать государственных служащих в связи с информационным медиа-пространством. Потому что ведь они не каждый день дают интервью СМИ», - считает А. Кульгинов.

Ранее в ходе открытия форума заместитель Премьер-Министра назвал главные вызовы, стоящие перед казахстанскими региональными печатными изданиями.

Сегодня в Астане открылся форум региональных печатных изданий. Для участия в мероприятии прибыли более 200 делегатов из разных регионов страны. Форум продлится два дня.


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