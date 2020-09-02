Эти меры позволят пересмотреть отношение к природе - Елдос Абаканов о Послании Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Меры, обозначенные в Послании Главы государства, позволят пересмотреть отношение к природе и нацелить на более ответственное обращение с окружающей средой. Такое мнение выразил заместитель председателя правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» Елдос Абаканов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент одним из приоритетных задач поставил вопрос охраны окружающей среды. Правительству были дан ряд поручений, в том числе ускорить процесс принятия Экологического кодекса, так как экологическое сообщество и жители жалуются на системные проблемы в экологии, связанные с его регулированием и контролем. Дополнительно необходимо отметить, что в рамках нового кодекса предполагается перенять лучший зарубежный опыт, в том числе и опыт стран ОЭСР. Мы ожидаем, что будет пересмотрен механизм усиления общественного контроля и правильного целевого финансирования охраны окружающей среды», - прокомментировал Елдос Абаканов.





По его мнению, меры, обозначенные в Послании Главы государства, позволят в обществе пересмотреть отношение к природе и нацелить на более ответственное обращение с окружающей средой.





«Что касается закона «О защите животных», конечно, этот вопрос обсуждается не первый год. Были проблемы, связанные с определением уполномоченного органа. На самом деле пандемия обнажила многие вопросы. Есть два ключевых момента: первое связано с экологической культурой – гуманное обращение с животными. Сейчас как раз тот переломный момент, когда за счет принятия правильных законодательных актов можно решить блок проблем, связанных с охраной окружающей среды, животного мира и в целом регулирования этого вопроса. Мне кажется, в конечном счете, такие меры позволят в обществе пересмотреть отношение к природе и нацелить его на более ответственное обращение, связанное с окружающей средой», - считает эксперт.





В ходе телефонной беседы он высказал свое мнение по поводу того, что рост экономики должен становиться все более «зеленым». Елдос Абаканов считает, что это современный тренд, куда движется весь мир.





«Мы переходим в эпоху, когда можем рационально использовать природные ресурсы и расширить потенциал применения возобновляемых источников энергии и природных ресурсов. В конечном счете это приведет к трансформации существующей концепции «зеленой» экономики, имеющей точечные инструменты финансирования, а индикаторы будут дифференцированные в зависимости от региональных особенностей», - заключил заместитель председателя правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» Елдос Абаканов.





Напомним, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.