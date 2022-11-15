Этапы проведения предстоящих выборов объяснили в ЦИК РК

15 Ноября 2022, 15:54

15 Ноября 2022, 15:54

Этапы проведения предстоящих выборов объяснили в ЦИК РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялось семинар-совещание по вопросам подготовки и проведения внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время семинара заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров разъяснил этапы предстоящих выборов.

«Начиная с 18:00 часов 21 октября и до субботы, 19 ноября, до 0:00 часов в стране проходит предвыборная агитация. В субботу - день, предшествующий дню голосования, вся агитация запрещена. В воскресенье, 20 числа, нам предстоит организовать голосование. В течение двух дней Центральная избирательная комиссия соберет от 20 регионов протоколы. В течение недели мы установим результаты выборов и зарегистрируем избранного Президента», - сказал Константин Петров во время семинара-совещания.

Он также объяснил, как будет проходить день голосования.

«С 7:00 до 20:00 местного времени будет проходить голосование. Участок открывается за один час. Подсчет голосов должен осуществляться сразу после того, как заканчивается голосование, должен проходить непрерывно и не превышать по продолжительности 12 часов. Сразу после того, как заканчивается подсчет голосов, оформляется протокол», - добавил он.

В ходе совещания заместитель председателя и член ЦИК Сабила Мустафина ответили на вопросы граждан.

Ранее, 11 ноября, в прямом эфире на телеканале «Хабар» состоялись телевизионные дебаты кандидатов в Президенты Казахстана.

Внеочередные выборы Президента пройдут в Казахстане 20 ноября.

21 октября в 18:00 стартовала предвыборная агитация кандидатов в Президенты Казахстана. Предвыборная агитация заканчивается в 00:00 часов дня, предшествующего дню выборов, то есть, 19 ноября 2022 года.