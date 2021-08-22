Этапы Кубка мира по спортивному скалолазанию в Китае отменены из-за КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два этапа Кубка мира Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC), запланированные на октябрь в Китае, были отменены из-за пандемии COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Кубок мира IFSC в Сямыне должен был состояться с 15 по 17 октября, а Кубок мира IFSC в Вуцзяне в боулдеринге и скорости уже был перенесен на 22-24 октября в марте.

Этап Кубка мира в словенском городе Крань 3 и 4 сентября завершит сезон в «сложности», а заключительный этап Кубка мира по боулдерингу пройдет в столице Южной Кореи Сеуле с 1 по 3 октября - соревнования, которые также были перенесены с первоначальной майской даты в марте.

Недавно IFSC подтвердила, что сеульский этап пройдет, как и планировалось. Кубок мира в Джакарте, столице Индонезии, завершит сезон соревнований на «скорость».

Китай продолжает осуществлять строгий пограничный контроль и ограничения на поездки, что привело к отмене нескольких международных спортивных соревнований.

Боулдеринговый сезон 2021 года начался на Кубке мира в Майрингене (Швейцария) в апреле и будет состоять из шести этапов, если предстоящие соревнования в Москве в сентябре и Сеуле пройдут в соответствии с планом.

Спортивное скалолазание дебютировало на Олимпийских играх 2020 года в Токио, причем все три дисциплины будут представлены в мужском и женском комбинированных соревнованиях.