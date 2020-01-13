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Этап республиканского чемпионата по зимнему дрифту прошел в Павлодаре

13 Января 2020 04:43
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Этап республиканского чемпионата по зимнему дрифту прошел в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На реке Усолке в Павлодаре прошли соревнования по зимнему дрифту, передает МИА «Казинформ».⠀

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Видеосюжет об этом событии появился в официальном аккаунте акимата Павлодара в Instagram.

«II этап Республиканского чемпионата объединил более 20 любителей экстрима из Нур-Султана, Алматы, Караганды, Кокшетау, Экибастуза, Аксу и, конечно, Павлодара! Помимо зрелищных гонок, зрители могли пройти тренинг по оказанию первой медицинской помощи от ОФ «Красный полумесяц», сделать фото с хаски, покататься на собачьих упряжках и плюшках, а также пощекотать нервы на «дрифт-такси»», - сообщает акимат.

Организаторы соревнований - ОО «Отдел творческой молодежи «Ритм» и Федерация автомобильного спорта Павлодарской области.

Дрифт - техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующийся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории. Зимний дрифт считается одним из бюджетных видов автоспорта.




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Ключевые слова: Павлодарская область, Спорт,
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Влада Гук

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