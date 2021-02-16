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    23:00, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе перенесен

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация гимнастки (FIG) объявила о важном изменении в мировом соревновательном календаре. Им стал перенос этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар).Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Изначально соревнования должны были пройти с 10 по 13 марта. Однако теперь будет определена новая дата. О ней официально сообщат позже.


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