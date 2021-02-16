Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе перенесен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация гимнастки (FIG) объявила о важном изменении в мировом соревновательном календаре. Им стал перенос этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар).Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Изначально соревнования должны были пройти с 10 по 13 марта. Однако теперь будет определена новая дата. О ней официально сообщат позже.

