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Этап кубка мира по шорт-треку стартовал в Алматы

9 Декабря 2022, 15:00
Этап кубка мира по шорт-треку стартовал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал очередной этап Кубка мира по шорт-треку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Он проходит в алматинском ледовом дворце «Халык Арена».

Состав команды Казахстана

Мужчины: Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Денис Никиша, Нуртилек Кажгали, Еркебулан Шамуханов, Санжар Жанисов.

Женщины: Ольга Тихонова, Яна Хан, Мадина Жанбусинова, Анастасия Астраханцева, Алина Ажгалиева, Алена Волковицкая.

Фото: olympic.kz

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