Этап кубка мира по шорт-треку стартовал в Алматы
9 Декабря 2022, 15:00
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал очередной этап Кубка мира по шорт-треку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Он проходит в алматинском ледовом дворце «Халык Арена».
Состав команды Казахстана
Мужчины: Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Денис Никиша, Нуртилек Кажгали, Еркебулан Шамуханов, Санжар Жанисов.
Женщины: Ольга Тихонова, Яна Хан, Мадина Жанбусинова, Анастасия Астраханцева, Алина Ажгалиева, Алена Волковицкая.
Фото: olympic.kz
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