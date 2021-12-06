Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе состоится

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официально стало известно о том, что этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария) пройдет по расписанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Ранее была отменена Универсиада, которая также должна была состояться в швейцарском городе. И некоторые зимние старты в итоге оказались в подвешенном состоянии.

В скором времени в Давосе должен пройти ЭКМ по лыжным гонкам. И в Швейцарии подтвердили, что отменять соревнования не будут.

Как и было решено, ЭКМ состоится в период с 11 по 12 декабря