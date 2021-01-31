00:06, 31 Январь 2021 | GMT +6
Этап Кубка мира по конькобежному спорту: в активе Казахстана второе малое «серебро»
ХЕРЕНВЕН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский конькобежец Демьян Гаврилов стал вторым на этапе Кубка мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В Херенвене (Нидерланды) продолжается второй этап Кубка мира по конькобежному спорту. Завершились соревнования среди мужчин на дистанции 1500 метров в группе «Б».
Среди казахстанских спортсменов Демьян Гаврилов завоевал серебряную медаль, показав результат 1:47:170.
Другой казахстанский спортсмен Дмитрий Морозов занял 11 место.
Фото: olympic.kz