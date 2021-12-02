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Этап Кубка мира по фристайл-акробатике: Жанбота Алдабергенова вышла в финал

2 Декабря 2021 20:30
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Этап Кубка мира по фристайл-акробатике: Жанбота Алдабергенова вышла в финал

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - В Руке (Финляндия) стартовал этап Кубка мира по фристайл-акробатике. Лидер команды Казахстана Жанбота Алдабергенова пробилась в финал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Квалификацию спортсменка завершила на промежуточном четвертом месте. Она набрала 85,99 балла. Лидером отборочного раунда стала китаянка Ментао Ксю - 90,59.

Акмаржан Калмурзаева стала 13-й, Аяна Жолдас -23-й, а Маржан Акжигит - 39-й.

В финал проходили 12 спортсменок.


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