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Этап Кубка мира по фристайл-акробатике: Жанбота Алдабергенова вышла в финал
2 Декабря 2021 20:30
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ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - В Руке (Финляндия) стартовал этап Кубка мира по фристайл-акробатике. Лидер команды Казахстана Жанбота Алдабергенова пробилась в финал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Квалификацию спортсменка завершила на промежуточном четвертом месте. Она набрала 85,99 балла. Лидером отборочного раунда стала китаянка Ментао Ксю - 90,59.
Акмаржан Калмурзаева стала 13-й, Аяна Жолдас -23-й, а Маржан Акжигит - 39-й.
В финал проходили 12 спортсменок.
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