Этап Кубка мира по биатлону в Италии пройдет без зрителей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организаторы седьмого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольц-Антерсельве приняли решение провести соревнования без болельщиков. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе оргкомитета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
Этап в Италии состоится с 18 по 24 января. До этого исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) перенес этап из Рупольдинга в Оберхоф ради минимизации поездок спортсменов. Старт сезона Кубка мира состоится в Контиолахти с 27 по 29 ноября. В сообщении оргкомитета говорится:
«Обратный отсчет до старта соревнований начался, так как и подготовка к важном старту. Осталось два с половиной месяца, и Кубок мира по биатлону снова принимает у себя Антхольц - на этот раз также генеральная репетиция к Кубку мира в словенской Поклюке. Мы рады, что сможем организовать Кубок мира 2021 года, хотя для нас это будет очень необычное мероприятие. Безопасность и здоровье спортсменов, тренеров обслуживающего персонала и волонтеров для нас на первом месте. Проконсультировавшись с ответственными ведомствами, мы с тяжелым сердцем решили организовать соревнования 2021 года без зрителей - как неизбежную меру предосторожности, учитывая эпидемиологическую ситуацию во всей Европе. Но мы интегрируем вас, дорогие любители биатлона, в соревнования в цифровом формате и привнесем в них много нового», - говорится в распространённом сообщении оргкомитета.
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