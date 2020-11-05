+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 4 °С
USD 432.12 EUR 504.46
RUB 5.46 CNY 64.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Этап Кубка мира по биатлону в Италии пройдет без зрителей

5 Ноября 2020 07:31
Поделиться:
Этап Кубка мира по биатлону в Италии пройдет без зрителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организаторы седьмого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольц-Антерсельве приняли решение провести соревнования без болельщиков. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе оргкомитета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Новости по теме
Казахстанский боксер ворвался в ТОП-100 мирового рейтинга после второго боя в профи
Казахстанский боксер взлетел на 800 позиций в мировом рейтинге после нокаута Победители чемпионата РК по хоккею на траве определились в Талдыкоргане Как готовится к Олимпиаде карагандинский боксер Абылайхан Жусупов

Этап в Италии состоится с 18 по 24 января. До этого исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) перенес этап из Рупольдинга в Оберхоф ради минимизации поездок спортсменов. Старт сезона Кубка мира состоится в Контиолахти с 27 по 29 ноября. В сообщении оргкомитета говорится:

«Обратный отсчет до старта соревнований начался, так как и подготовка к важном старту. Осталось два с половиной месяца, и Кубок мира по биатлону снова принимает у себя Антхольц - на этот раз также генеральная репетиция к Кубку мира в словенской Поклюке. Мы рады, что сможем организовать Кубок мира 2021 года, хотя для нас это будет очень необычное мероприятие. Безопасность и здоровье спортсменов, тренеров обслуживающего персонала и волонтеров для нас на первом месте. Проконсультировавшись с ответственными ведомствами, мы с тяжелым сердцем решили организовать соревнования 2021 года без зрителей - как неизбежную меру предосторожности, учитывая эпидемиологическую ситуацию во всей Европе. Но мы интегрируем вас, дорогие любители биатлона, в соревнования в цифровом формате и привнесем в них много нового», - говорится в распространённом сообщении оргкомитета.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Италия  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz

Архив