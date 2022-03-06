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    11:11, 06 Март 2022 | GMT +6

    Этап Кубка мира по биатлону в Финляндии: результаты мужского спринта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Финляндии продолжатся этап Кубка мира по биатлону. В рамках соревнований состоялся мужской спринт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Лучший результат в составе команды Казахстана показал Александр Мухин. С двумя промахами он финишировал 49-м.

    Владислав Киреев не закрыл три мишени, заняв 79-е место.

    Победил француз Кентен Фийон-Майе. Второе место у норвежца Филипа Андерсена. Йоханнес Кюн из Германии стал третьим.


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