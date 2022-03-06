11:11, 06 Март 2022 | GMT +6
Этап Кубка мира по биатлону в Финляндии: результаты мужского спринта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Финляндии продолжатся этап Кубка мира по биатлону. В рамках соревнований состоялся мужской спринт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Лучший результат в составе команды Казахстана показал Александр Мухин. С двумя промахами он финишировал 49-м.
Владислав Киреев не закрыл три мишени, заняв 79-е место.
Победил француз Кентен Фийон-Майе. Второе место у норвежца Филипа Андерсена. Йоханнес Кюн из Германии стал третьим.