Этап кубка мира по биатлону в Чехии: кто из казахстанок стартует в женском спринте

НОВЕ МЕСТО. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 12 марта, на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место состоится женский спринт (7,5 километра). На старт выйдут три казахстанки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

За медали и рейтинговые очки будут бороться Галина Вишневская-Шепоренко, Елизавета Бельченко и Анастасия Кондратьева. Всего на старт выйдут 104 спортсменки. Начало в 22:30 по времени Нур-Султана.

