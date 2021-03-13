РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:00, 12 Март 2021 | GMT +6

    Этап кубка мира по биатлону в Чехии: кто из казахстанок стартует в женском спринте

    None
    None
    НОВЕ МЕСТО. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 12 марта, на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место состоится женский спринт (7,5 километра). На старт выйдут три казахстанки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    За медали и рейтинговые очки будут бороться Галина Вишневская-Шепоренко, Елизавета Бельченко и Анастасия Кондратьева. Всего на старт выйдут 104 спортсменки. Начало в 22:30 по времени Нур-Султана.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!