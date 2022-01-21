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Этап Кубка мира по биатлону: результаты выступления казахстанских атлетов

21 Января 2022 11:34
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Этап Кубка мира по биатлону: результаты выступления казахстанских атлетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В эти дни Антхольц-Антерсельв (Италия) принимает этап Кубка мира по биатлону. В рамках соревнований состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 км, передаетМИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Казахстан на турнире представляли двое атлетов: Асет Дуйсенов и Данил Билецкий. Лучшего результата среди казахстанцев добился Асет Дуйсенов, который финишировал 36-ым. Белецкий в итоговом протоколе расположился на 85-ом месте.

Первым по итогам соревнований стал представитель России Антон Бабиков. На втором месте расположился Тарьей Бё (Норвегия). Замкнул тройку лидеров еще один представитель России Саид Каримулла Халили.

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#Спорт   #Италия  
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